Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemiler Sinop limanına sığındı
[Fotoğraf: AA ]
Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına sığındı. Balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Karadeniz'deki fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan 34 yük gemisi Sinop'un doğal limanına demir attı.
Bölgede saatteki hızı 30 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle gemiler kentin doğal limanına demirledi. Burada bekleyişlerini sürdüren 34 yük gemisi, hava şartlarının normale dönmesinin ardından tekrar seyir alacak.
Bu arada, balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
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