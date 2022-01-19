Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos Çayı kenarında 4 Ocak'ta balık tutanlar, el ve ayakları bağlı cansız beden buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cansız bedenin Arif Baykal’a ait olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında Baykal'ın Çaycuma ilçesinde birlikte kaldığı arkadaşı Kadir Akbaş gözaltına alındı. Akbaş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken, ekipler çay kenarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Maaşını çekip, marketten alışveriş yaptığı ortaya çıktı

Kamera kayıtlarında, Baykal'ın Filyos Çayı yakınlarında birlikte görüldüğü arkadaşı Akbaş teknik takibe alındı.

Cep telefonu dinlenen Akbaş'ın, çevresindekilerden cinayetle ilgili bilgi almaya çalıştığı belirlendi. Ekipler, Akbaş'ın evinde Baykal'a ait maaş ve bankamatik kartları çıkmasıyla soruşturmayı derinleştirdi.

Akbaş'ın değişik tarihlerde bankamatiklere giderek Baykal'ın maaşını çektiği, kartıyla marketten alışveriş yaptığı tespit edildi.

Tekrar gözaltına alınan Akbaş tutuklandı.

“22 Aralık 2020'den beri görmedim”

Soruşturmanın tamamlamasının ardından Kadir Akbaş hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Akbaş, ömür boyu hapis cezasıyla yargılandı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Kadir Akbaş ile avukatı katıldı.

Akbaş, 11 yıldır tanıştığı Arif Baykal'ı öldürdüğü iddialarını kabul etmedi. Akbaş, Baykal'ın olaydan önce Çaycuma'da yanında olduğunu ama 22 Aralık 2020'de Bolu'ya gitmek üzere yanından ayrıldığını söyledi.

O tarihten sonra Baykal'ı hiç görmediğini öne süren Akbaş, “7 Ocak 2021'de beni E.Ö. aradı. Baykal'ın öldüğünü, haberim olup olmadığını sordu. Ben de 'yok' dedim. 25 gün sonra Bolu'ya gittim. Torunlarımı görüp, geri döndüm. Arif Baykal'ı ben öldürmedim. Gırtlak kanseriyim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Çelişkili ifadeler verdi

Sanık Akbaş, savcılığın soruşturma safhasında elde ettiği deliller ve kuvvetli suç şüphelerine yönelik mahkeme başkanının sorduğu sorulara çelişkili ifadeler verdi.

Baykal'ın Bolu'ya gitmeden önce bankamatik kartlarını kendisine bıraktığını ileri süren Akbaş, “Bankamatik kartlarını bana bıraktı. 'Sende kalsın bunlar' dedi. Para istemek için E.Ö. ve bir arkadaşı onu sıkıştırıyormuş. O nedenle bana bıraktı. Çamaşır ipini ise sokak köpeğini köye götürmek için istedim. İple köpeği bağladıktan sonra otobüsün bagajına koydum ve köye götürdüm” dedi.

“Sürekli aramasınlar diye dedim”

Kamera kayıtlarında ise Baykal ile çaya yakın noktada yürüdükten bir süre sonra farklı kamerada sadece kendisinin görülmesi sorulan Akbaş, “O sıra ondan ayrıldım. O beni kahvede bekledi. Ben 40 lira para aldım arkadaşımdan, sonra çarşıya gittim. Baykal kaybolduktan sonra bana soranlara ise 'onu tanımıyorum' dedim. 'Sürekli aramasınlar' diye öyle dedim. Maaş konusunda ise öldü mü, aslı var mı diye maaşını kontrol ettim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili Kadir Akbaş'ın beden ve ruh sağlığı bakımından cezai ehliyetinin tam olup olmadığı konusunda rapor alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.