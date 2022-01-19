Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılan ömrünü tamamlamış çarşaf, pike, yatak örtüsü, yastık kılıfı ve ameliyathane örtüleri 2019'dan bu yana barınağa bağışlanıyor.

Tekstil ürünleri, temizlendikten sonra barınakta hayvanların uyudukları ve vakit geçirdikleri yerlere serilerek değerlendiriliyor.

Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Figen Özdemir ve Veri Giriş Sorumlusu Tülin Elif Elmas, hastanede kullanım ömrü dolmuş 2 bin 697 tekstil ürününü barınağa teslim ettiklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Ramazan Özdemir, hastaneden gelen eski tekstil ürünlerinin hayvanların sağlığı ve konforu için çok önemli olduğunu vurguladı.

Düzenli olarak getirilen kumaşların kirlendikçe yenileriyle değiştirildiğini ifade eden Özdemir, hastane yönetimine teşekkür etti.