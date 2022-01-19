Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde iki gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra anjiyo olan ve normal servis odasına alınan Küçük, yaşadıklarını anlattı.

Kahraman itfaiyeci Küçük, evde çıkan yangında bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gittiklerini söyledi.

İhbar adresine ulaştıktan sonra ailenin ev içinde olduğunu tespit ettiklerini anlatan Küçük, "İçeriye giriş yaptık, içeridekiler dumandan etkilenmiş, bilinçleri kapalıydı. O anki refleks ile vicdanen gaz maskemi çıkarıp baygın haldeki durumu kötü olan kız çocuğuna verdim. Ev içinde gaz maskemi verdiğim için dumana maruz kaldım ve dumandan çok etkilendim." dedi.

"Çocukları baygın görünce kendi çocuklarım gözümün önüne geldi"

Küçük, daha önceden bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, yangına müdahale sonrası kendini iyi hissetmediğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.

Hastaneye kaldırıldığında kalp damarlarının tıkalı olduğunu ve stent takıldığını ifade eden Küçük, "Evde çocukları baygın görünce kendi çocuklarım gözümün önüne geldi, zaten bizim görevimiz kurtarmak, oraya gidiş nedenimiz belli. İçeride yaralıları kurtarmaya mecburduk. Çocukları kurtardığım için mutluyum. Gaz maskemi verdiğim için hiç pişman olmadım. Aynı durum yine olsa yine maskemi çıkarır veririm." diye konuştu.