Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İtfaiye eri çocukları kurtarırken kalp krizi geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da 5 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Mahsur kalan aile üyeleri kırılan camdan çıkarıldı. Kendi oksijen maskesini dumandan etkilenen çocuğa veren bir itfaiyeci kalp krizi geçirdi.
Erzurum'da 5 kişilik Afgan ailesinin kaldığı evde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Pencereyi kırarak içeri giren ekipler, dumandan etkilenen anne-baba ile 3 çocuğunu güçlükle çıkardı.
Kendi maskesini verdi
İtfaiye erlerinden Yücel Küçük kendi oksijen maskesini çocuklardan birine verdi. Bir süre sonra rahatsızlanan Küçük kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı.
Yangın kısa sürede söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Tedavileri devam eden itfaiye eri ile aile üyelerinin sağlık durumları ise iyi.
Etiketler: Afganistan Erzurum İtfaiye Kalp Sağlığı Yangın
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