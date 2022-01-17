Erzurum'da 5 kişilik Afgan ailesinin kaldığı evde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Pencereyi kırarak içeri giren ekipler, dumandan etkilenen anne-baba ile 3 çocuğunu güçlükle çıkardı.

Kendi maskesini verdi

İtfaiye erlerinden Yücel Küçük kendi oksijen maskesini çocuklardan birine verdi. Bir süre sonra rahatsızlanan Küçük kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın kısa sürede söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Tedavileri devam eden itfaiye eri ile aile üyelerinin sağlık durumları ise iyi.