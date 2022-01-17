Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Denizli'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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