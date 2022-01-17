Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz'e kuvvetli fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtına sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Uyarı Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapıldı. Doğu Karadeniz'de rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 kilometre /saat) fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklenirken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Etiketler: Artvin Fırtına Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Meteoroloji Ordu Rize Samsun Trabzon
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