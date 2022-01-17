Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da düzenlenen operasyonlarda bir haftada 14 kilo 62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 36 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 14 kilo 62 gram uyuşturucu ve 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
Son Haberler
- 14:43
- 15:06
- 14:37
- 14:30
- 14:26
Sıradaki Haber
Şırnak'ta terör operasyonları: 11 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz