Van'da uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 14 kilo 62 gram uyuşturucu ve 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.