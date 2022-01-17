Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartalkaya'da kaybolan kişi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan tatilciyi, JAK timi kurtar dı.
Kartalkaya'da snowboard yaparken pistten çıkan Şakir Ç., geri dönüş yolunu bulamayınca çam ağacındaki "acil çağrı" butonuna basarak jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Çağrının Ramazanbeyderesi mevkisinden yapıldığını tespit eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bölgeye giderek drone yardımıyla arama kurtarma çalışması başlattı.
Havadan yeri tespit edilen tatilci, alınarak jandarma aracıyla oteline bırakıldı.
Şakir Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bolu Jandarma Genel Komutanlığı Kış Sporları Kış Turizmi
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