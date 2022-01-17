Meteorolojiden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de yarından itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kar kalınlığı bölge genelinde 20 santimetreyi, fırtına hızı ise 70 kilometre/saati bulabilir.

Yoğun kar yağışının 19 Ocak akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı uyarıldı

Açıklamada, tipi, buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.