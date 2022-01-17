Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Batı Karadeniz'e yoğun kar uyarısı yapıldı. Yağışın yarından itibaren etkili olması ve kar kalınlığının 20 santimetreyi bulması bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de yarından itibaren yoğun kar yağışının beklendiği, rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Kar kalınlığı bölge genelinde 20 santimetreyi, fırtına hızı ise 70 kilometre/saati bulabilir.
Yoğun kar yağışının 19 Ocak akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Olumsuzluklara karşı uyarıldı
Açıklamada, tipi, buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 17, 2022
Batı Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor! pic.twitter.com/iwzBucETXl
Etiketler: Bartın Bolu Düzce Hava Durumu Kar Yağışı Kastamonu Meteoroloji Sinop Zonguldak
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