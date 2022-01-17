Şişli ilçesinde kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri, taksileri durdurup evrak incelemesi yaptı.

Taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetimde, çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan veya evrakı eksik olanlara ceza uygulandı.

Bu arada seyir halindeyken telefon kullandığı iddiasıyla ceza kesilen sürücü, ekiplerle tartıştı. Söz konusu sürücü, telefonla konuşmadığını, sadece cihazını şarja taktığını ileri sürerek kendisini savundu.