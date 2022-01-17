Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 11 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 10-16 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'inin tutuklandığı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'sinin serbest bırakıldığını belirtildi.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele
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