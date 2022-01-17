İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 19 Nisan 2016 tarihinde Egemen Vardar aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt'ü av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Vardar'a, yapılan yargılama sonucunda ''bilinçli taksirle ölüme neden olma'' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Karar bozuldu

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmiş, Yargıtay da kararı bozmuştu. Ardından Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanık Egemen Vardar’ın ''olası kastla öldürme'' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Sanığın hüküm ile birlikte tutuklanmasına da karar verdi.

''Ben artık yasımı tutmak istiyorum''

Adliye önünde konuşan anne Sevgi Gülseren şunları söyledi:

“Onun yaşı kadar bile ceza vermediler. 6 yıl uğraştık. Çok şükür ki kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada benim kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden ben artık yasımı tutmak istiyorum rahat rahat. Siz olmasaydınız, bu kadınlar olmasaydı, benim sesimi kimse duymayacaktı. Bunu birlikte başardık. Hepinizden Allah razı olsun."