Dondurucu soğuğun etkili olduğu Van'ın Çaldıran ilçesindeki Bezirhane köyünde kışın hayat donuyor.

İlçeye 12 kilometre mesafede bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yükseklikteki köyde 23 Ocak 2021'de en düşük sıcaklık 39,2 derece ölçüldü.

Bu yıl da rekor soğukların yaşandığı köyde 18 Ocak gecesi termometreler sıfırın altında 39,7 dereceyi gösterdi.

Çaldıran Ovası'ndaki köyde yaşayanlar, mevsimin tüm zorluklarına rağmen hayatlarını sürdürüyor.

Çeşmelerin donduğu, ağaçlarda kırağı, evlerin saçaklarında metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu 30 haneli köyde, hayvanların soğuktan etkilenmemesi için ahırlar sobalarla ısıtılıyor.

Üzeri branda ve battaniyelerle örtülen araçların bile donduğu köyde, vatandaşlar evlerinin pencerelerini naylonla kapatarak soğuktan korunmaya çalışıyor.

Evden çıktıklarında kaşları, bıyıkları ve kirpikleri buz tutan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor, günün büyük bölümünü soba başlarında geçiriyor.

"Evde 24 saat soba yakıyoruz"

TRT Haber köyde yaşayanlara soğukla nasıl baş ettiklerini sordu. Muhtar Mehmet Şefik Çakan, soğuk hava nedeniyle dışarı çıkamadıklarını, evde sürekli soba yakmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Çakan, metrelerce kar yağan köyde, yılın 6 ayını kar ve soğukla geçtiğini söylüyor:

"Memleketimizde kışın yaşamak çok zor oluyor. Bir kere eksi 41 dereceyi gördük. Hayat çok zor olduğu düz ve yüksek bir rakımdayız. Evde 24 saat soba yakıyoruz. Böyle olmazsa yaşayamayız. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Yeni yavrulayan koyunlarımız var, yavruları soğuktan ölüyor. Her yeri buz tutuyor. Birçok evde sular donuyor, akmıyor. En büyük sıkıntımız soğuk. Çocuklarımızı okula göndermekte bile büyük güçlük çekiyoruz."

"Soğuktan yan komşuya bile gidemiyoruz"

Köylülerden Yusuf Çakan’da köyde soğuk havadan dolayı hayatın durma noktasına geldiğini ifade ederek, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Sadece erzak almak için merkeze gidiyoruz. Dışarı çıktığımızda da çok sıkı giyiniyoruz. Onun dışında hep evdeyiz. Sürekli soba yakıyoruz. Bazen komşuya bile gidemiyoruz sadece telefonlaşıyoruz" dedi.

Arabalarının her gün donduğunu ve ateş yakarak çalıştırabildiklerini söyleyen Mehmet Şirin Çakan, zor şartlar altında yaşadıklarını vurguladı.