Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Adana, Mersin'in batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli fırtına ile tipi beklendiği bildirildi.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit gazından zehirlenme ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.