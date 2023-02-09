Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Madenciler minik Ayşe'yi enkaz altından kurtardı
Kahramanmaraş'taki depremden 68 saat sonra TTK'lı madenciler 5 yaşındaki Ayşe Buğlem'i enkazdan sağ çıkardı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından Ayşe Buğlem'in kurtarılma anlarını paylaştı.
"Yaşları küçük ama mücadeleleri büyük"
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yaşları küçük ama mücadeleleri büyük. Onlar depremin mucize çocukları... Depremden 68 saat sonra TTK'lı madencilerimiz 5 yaşındaki Ayşe Buğlem'i enkazdan sağ çıkardı."
Yaşları küçük ama mücadeleleri büyük. Onlar depremin mucize çocukları...— T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 9, 2023
Depremden 68 saat sonra TTK'lı madencilerimiz 5 yaşındaki Ayşe Buğlem'i enkazdan sağ çıkardı.
Bizlere umudu bahşeden Alemlerin Rabbine hamd olsun. pic.twitter.com/FwHzwmPic0
Etiketler: Deprem
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