Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından Ayşe Buğlem'in kurtarılma anlarını paylaştı.

"Yaşları küçük ama mücadeleleri büyük"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaşları küçük ama mücadeleleri büyük. Onlar depremin mucize çocukları... Depremden 68 saat sonra TTK'lı madencilerimiz 5 yaşındaki Ayşe Buğlem'i enkazdan sağ çıkardı."

Yaşları küçük ama mücadeleleri büyük. Onlar depremin mucize çocukları...



Depremden 68 saat sonra TTK'lı madencilerimiz 5 yaşındaki Ayşe Buğlem'i enkazdan sağ çıkardı.



Bizlere umudu bahşeden Alemlerin Rabbine hamd olsun. pic.twitter.com/FwHzwmPic0