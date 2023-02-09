Van'dan gelen AFAD arama köpeği 'Köpük'ün canlı taraması yaptığı Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde bir canlı tespit edildi.

Ekipler 6 katlı binanın birinci katında mutfakta kanepelerin arasında kaldığı belirlenen Meral Nakır ile iletişim kurdu.

Hayat koridoru oluşturuldu

Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar ile üstten bloklar delinerek bulunduğu yere doğru oyuk açıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Meral Nakır, 77 saat sonra enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

Oluşturulan hayat koridorunda elden ele taşınan Nakır, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin sevinç gözyaşı

Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve 20 saat boyunca aralıksız çalışan ekipler, Meral Nakır'ı çıkardıktan sonra birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arama kurtarma çalışmalarında, asker, polis, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri görev yaptı.

Köpük 6 kişiyi kurtardı

Meral Nakır'ın kurtarılmasında Van'dan Malatya'ya gelen AFAD ekibindeki arama köpeği Köpük fayda sağladı. 2 gün boyunca aynı enkazda görev yapan Köpük, toplamda 6 kişinin canlı olarak kurtarılmasında rol oynadı.

Son olarak Hayat Sitesi'nde Meral Nakır'ın bulunduğu noktada tepki veren Köpük, ekiplerin çalışmalarını orada yoğunlaştırmasını sağladı. Saatler süren çalışma sonrasında Nakır sağ çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Van AFAD köpek eğitmeni Niyazi Özbek, köpeğin Golden Retreiver cinsi ve 4 yaşında olduğunu ifade ederek, "4'ü şu anda bulunduğumuz bina olmak üzere toplam 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı. Son olarak da enkazda Meral teyzemizin bulunduğu alanda tepki verdi ve ekipleri oraya yönlendirdik. Olağanüstü bir çalışma sonrasında bir mucize gerçekleşti ve sağ olarak kurtarıldı. Biz Köpük ile burada görevimize devam edeceğiz" dedi.