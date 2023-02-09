Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hopa-Kemalpaşa arası heyelan sonucu kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki kesimi, heyelan sebebiyle ulaşıma kapandı.
Artvin'in Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisindeki Kopmuş tünelinin girişi, üst kısmında bulunan toprak kütlesinin yağışlar nedeniyle kayması sonucu kapandı.
İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.
Heyelan sonucu Hopa-Kemalpaşa arasında ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, uzun kuyruklar oluştu.
Söz konusu güzergahta ulaşım, bölge trafik ekiplerinin denetimde Kemalpaşa-Hopa istikametindeki şeritten kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Artvin
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