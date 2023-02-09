Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Depremin simgelerinden Muhammed'in tedavisi sürüyor
Hatay’da depremin 44. saatinde çöken binanın altından kurtarılan ve enkazdayken kapakla su verilen Muhammed bebeğin hastanedeki tedavisine devam ediliyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
2 yaşındaki Muhammed bebek de depremin 44. saatinde Hatay'da çöken binanın enkazından kurtarılmıştı. Arama kurtarma ekipleri, depremin simgesi ismi olan Muhammed bebeğe kapakla su vermişti.
2 yaşındaki bebek, enkazın altından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.
Muhammed bebeğin tedavisine devam ediliyor
Depremin simge isimlerinden olan bebeğin hastanede tedavisine devam ediliyor. Hastane yatağında görüntülenen bebeğin sağlığının iyi olduğu görüntülere yansıdı.
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