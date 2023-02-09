Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

2 yaşındaki Muhammed bebek de depremin 44. saatinde Hatay'da çöken binanın enkazından kurtarılmıştı. Arama kurtarma ekipleri, depremin simgesi ismi olan Muhammed bebeğe kapakla su vermişti.

2 yaşındaki bebek, enkazın altından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Muhammed bebeğin tedavisine devam ediliyor

Depremin simge isimlerinden olan bebeğin hastanede tedavisine devam ediliyor. Hastane yatağında görüntülenen bebeğin sağlığının iyi olduğu görüntülere yansıdı.