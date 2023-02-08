Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 03:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Enkaz altındaki bebeğe elleriyle su verdiler
Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muhammed’e elleri ile su içirdi.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor.
İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi’ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı.
Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdi. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Son Haberler
- 13:08
- 13:03
- 12:53
- 12:57
- 12:47
Sıradaki Haber
Önce bebeği sonra annesi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz