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Türkiye
AA 10.04.2025 15:55

Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 42 yeni ürün daha eklendi.

Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Sakatat tespit edildi

Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi. Listede, beyaz peynirden kremaya, kasap köfteden üzüm pekmezine birçok ürün yer aldı. Listeye göre, denetimler sonucu Kırıkkale merkezde faaliyet gösteren bir kasapta satışa sunulan köfteden alınan numunelerde sakatat tespit edildi.

Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 13 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üretim yapan bir firmanın tatlı toz bibere domates karıştırdığı da belirlendi. 

İşte güncellenen taklit-tağşiş gıda listesi

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