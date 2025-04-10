Bursa'da başıboş sokak köpekleri çocuğa saldırdı

Orhangazi Belediyesi sınırlarında TOKİ 4. Etap Konutları bölgesinde kaldırımda yürüyen ve ismi henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğa, başıboş sokak köpekleri saldırdı.

Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuk, hayvanların yanından uzaklaşmasıyla koşarak bölgeden ayrıldı. Herhangi bir yara almadığı belirtilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeklerin çocuğa saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.