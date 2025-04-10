Parçalı Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2025 14:25

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın kuzey ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusunda ise günün ilk saatleri ve cumartesi gün boyu batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, bölgenin batısında yarın öğlen, doğusunda cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, bölgenin batısında yarın akşam, doğusunda ise cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Marmara'da rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, gece ise genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, yarın sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın, yarın ilk saatler ile öğleden sonra batısında, gece Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, cumartesi sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, doğusunda gece kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında gece saatlerinde, doğusunda cumartesi sabah fırtınanın etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

ETİKETLER
Fırtına Hava Durumu Ege Denizi Marmara Denizi
Sıradaki Haber
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Endonezyalılar için Türkiye bir medeniyet
14:30
Geçen yıl 355 cemevinin onarım talebi karşılandı
14:18
İç Anadolu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
14:14
BUDO seferlerine hava engeli
14:15
Meteoroloji'den Ankara için kar uyarısı
14:45
Bakan Kacır: Türkiye'yi büyük atılımlara imzasını atan bir ülke konumuna yükselttik
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e '180. yıl' ziyareti
FOTO FOKUS
Fethiye'de tekne yangını
Fethiye'de tekne yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ