Şanlıurfa'da 9 kaçak trafo yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak elektrik tüketimine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kırsal Gözeli ve Kılıç mahallelerinde buğday tarlalarının sulanmasında kullanılan toplam 1980 kilovatamper (kVA) gücünde 9 kaçak trafo tespit edildi.

Bu trafoların gücünün yaklaşık 900 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğu belirlendi.

Ekiplerin dron ile çektiği görüntülerle, kaçak trafoları fark eden bazı kişilerin trafoları söküp uzaklaşmaya çalıştıkları anlar da kayıt altına alındı. Bu kişilerin, Dicle Elektrik çalışanlarının kullandığı iş kıyafetlerine benzer yelekler giyerek dikkat çekmemeye çalışmalarının da kameralara yansıdığı belirtildi.

Güneş enerji sistemlerine rağmen kaçak trafo kullanılmış

Kontroller sırasında bazı tarım arazilerinde güneş enerji sistemlerine ait panellerin bulunmasına rağmen sulamanın kaçak trafolarla yapıldığı görüldü. Her yıl kuraklığın arttığı ve ürün veriminin azaldığı bölgede, salma (vahşi) sulamanın yol açtığı tahribatla birlikte, tarlaların çevresindeki su yataklarının kuruduğu tespit edildi.

Yasal işlem başlatıldı

Açıklamada, tespit edilen 9 kaçak trafonun enerji sistemine verdiği zarar sebebiyle Dicle Elektrik tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Ayrıca şirket avukatlarının, kaçak trafolara el konulması için ve Dicle Elektrik'in adını kötüye kullanabilecek şekilde saha çalışanlarının kıyafetlerini taklit eden kişiler hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.