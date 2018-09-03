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Liseye yerleştirmede 3. nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçları, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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Liseye yerleştirmede 3. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirmeye esas üçüncü nakil sonuçları açıklandı. 

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas üçüncü nakil dönemi tercihlerini 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirdi. 

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden alındı.

Tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapıldı.

Yerleştirmeye esas üçüncü nakil tercih sonuçlarına Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılaniliyor. 

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede dördüncü ve son nakil dönemi tercihleri ise 3-6 Eylül'de alınacak. 

Kaynak: AA, TRT Haber

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