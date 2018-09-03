  • 03 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.533
    EURO 7.598
  • BIST 94058.29
    ALTIN 257.272
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uçurumda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu

Uçurumda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu

Bolu Kıbrıscık'ta, uçurumda mahsur kalan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, yoğun çabalar sonucu kurtarıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uçurumda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu

Bolu Kıbrıscık'ın Belen Köyü'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 44 yaşındaki Necla Çınar, sabah saatlerinde evinden çıkarak köy çevresindeki kayalık alana gitti.

Bir süre sonra Çınar'dan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, köyün çevresinde bulunan ormanlık ve kayalık alanda arama çalışmasına başladı. Bu sırada bölgedeki derede balık avlayan kişiler, Çınar'ı gördüklerini söyledi.

Söz konusu kişilerin tarif ettiği bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kadını bulamayınca AFAD ve UMKE görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, Çınar'ın kayalık alanda ve yaklaşık 150 metre yükseklikteki bir uçurumda jandarma ve balıkçılardan saklandığını belirledi.

Psikolojik sorunları nedeniyle insanlardan uzak durduğu belirtilen kadını ikna edemeyen AFAD ve UMKE ekipleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım talep etti.

Çınar, olay yerine giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolog tarafından ikna edilmesinin ardından, yaklaşık 12 saat süren çabanın sonunda halatlarla uçurumdan çıkarıldı.

Ekipler tarafından ambulansa taşınan ve sağlık durumu iyi olan Çınar, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.  

Kaynak: AA

Etiketler: kıbrısçık, Bolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER