Uçurumda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu

Bolu Kıbrıscık'ın Belen Köyü'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 44 yaşındaki Necla Çınar, sabah saatlerinde evinden çıkarak köy çevresindeki kayalık alana gitti.

Bir süre sonra Çınar'dan haber alamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, köyün çevresinde bulunan ormanlık ve kayalık alanda arama çalışmasına başladı. Bu sırada bölgedeki derede balık avlayan kişiler, Çınar'ı gördüklerini söyledi.

Söz konusu kişilerin tarif ettiği bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kadını bulamayınca AFAD ve UMKE görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, Çınar'ın kayalık alanda ve yaklaşık 150 metre yükseklikteki bir uçurumda jandarma ve balıkçılardan saklandığını belirledi.

Psikolojik sorunları nedeniyle insanlardan uzak durduğu belirtilen kadını ikna edemeyen AFAD ve UMKE ekipleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım talep etti.

Çınar, olay yerine giden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolog tarafından ikna edilmesinin ardından, yaklaşık 12 saat süren çabanın sonunda halatlarla uçurumdan çıkarıldı.

Ekipler tarafından ambulansa taşınan ve sağlık durumu iyi olan Çınar, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA