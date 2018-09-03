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Diyarbakır'da 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakırda 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Lice'ye bağlı Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç köyleri ile Hazro'ya bağlı Çitlibahçe köyünde bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, yasağın sona ereceği tarihin ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sokağa çıkma yasağı, Diyarbakır
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