Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de Gelinli mezrası Dincak Deresi bölgesinde, Çukurca-Hakkari arasındaki yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirmeye çalışan 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.

Teröristlerden 2'si İl Jandarma Komutanlığına ait ''kobra'' aracı ile yapılan atışlarla etkisiz hale getirildi.

Kaçmaya çalışan bir terörist ise SİHA ile vurularak yaralandı.

Yaralı terörist kaçıp saklandığı bir mağarada güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA