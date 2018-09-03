Yozgat'ta çatı yangını 5 evi kullanılamaz hale getirdi

Yozgat'ta akşam saatlerinde bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katından görülen dumanın ardından alevler teras katlarda bulunan evleri sardı. Yangın anında binada bulunanlar polis tarafından tahliye edildi.

2 saat süren yangın söndürüldü

Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yangına Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçlarıyla da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar yanan apartmanı cep telefonu kamerasıyla çekerken bazı vatandaşlar ise zehirlenme tehlikesi atlattı. Çatı katında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Vali Yurtnaç olayla ilgili bilgi aldı

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, olay yerine giderek vatandaşlardan ve görevlilerden bilgi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA, DHA