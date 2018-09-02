Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay İskenderun Mithat Paşa Caddesindeki sokak düğününde, insanların eğlendiği sırada otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.
Açılan ateşte, 2 kişi tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA