  • 02 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.528
    EURO 7.632
  • BIST 92723.4
    ALTIN 251.998
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay İskenderun'da sokak düğününde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hatayda sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay İskenderun Mithat Paşa Caddesindeki sokak düğününde, insanların eğlendiği sırada otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. 

Açılan ateşte, 2 kişi tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, İskenderun, sokak düğünü, silahlı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER