Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristler saldırı hazırlığı yapmış

Siirt Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Ağustos'ta Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 4" operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 teröristin karıştığı olaylara ilişkin araştırma yapıldı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmalar sonucu, sözde Herekol Cephe Hareketli Takım Komutanı "Aras Herekol" ile "Suikastçi Bawer Kelkeli" ve yaralı olarak etkisiz hale getirilen "Haki Herekol" kod adlı teröristlerin suç dosyası kabarık çıktı.

Teröristlerin, Herekol Dağı eteklerindeki Cemikari Yaylası bölgesinde petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine farklı tarihlerde 3 kez silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Belediye başkan vekilleri ile AK Partili yöneticilere saldıracaklardı

İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkan vekili olarak görevlendirilenlere yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlerin, ayrıca Siirt merkez ile Pervari, Şirvan ve Eruh'ta AK Partili yöneticilere de saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

Kaynak: AA