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Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği TURAZ Şahini-2018 tatbikatı 3 Eylül’de başlayacak.

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Türkiye ve Azerbaycandan ortak askeri tatbikat

Azerbaycan Hava Kuvvetleri uçaklarının yurt dışında katıldıkları ilk tatbikat olarak ilki 2015 yılında gerçekleşen TURAZ Şahini-2018 Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde 3-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılacak. 

Tatbikatın maksadının, Azerbaycan Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri arasında başlatılan uçuş eğitimi konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirerek, askeri iş birliğine katkı sağlamak olduğu açıklandı.

Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden muharip hava unsurlarının katılacağı duyuruldu.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin 2 adet MiG-29 ve 3 adet Su-25 saldırı uçağı ile tatbikatta yer alacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: TURAZ Şahini-2018 tatbikatı, türkiye, Azerbaycan, Konya, askeri tatbikat
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