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Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah gerçekleştirilen bombalı saldırıyı sert şekilde kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı Somalideki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı kınandı.

Somali’nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

"Bu sabah Mogadişu’da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz."  

Saldırıda yaralananlara acil şifa dilekleri iletilen bakanlık açıklamasında, Somali hükümeti ve halkına başsağlığı mesajı da dile getirildi.

Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi ölmüştü. Başkentin merkezindeki Holodağ bölgesinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettiği saldırıda yaralıların da olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Somali, mogadişu, Dışişleri Bakanlığı, bombalı saldırı
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