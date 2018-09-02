Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya Tavşanlı Kırık köyü yakınlarında bulunan Bektaşlar Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını açıkladı.

Yangının olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini belirten Kayım, şunları kaydetti:

"Domaniç ile Tavşanlı ilçesi sınırları arasındaki yangın çıkan bölgeye 20 arazözlü ekip sevk ettik. Yangına Bursa'dan talep ettiğimiz 6 helikopter ile ilk müdahale yapıldı. Bölgeye 2 dozer gönderildi. Yangına ekiplerimizin yanı sıra bölgedeki gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. Bölgede rüzgar olmasından dolayı müdahalede güçlük çekiyoruz. İnşallah fazla büyümeden yangını kontrol altına alabiliriz." diye konuştu.

Kayım, orman yangınının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

"Yangının kontrol altına alınması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli'den arazözlü takviye ekipler bölgeye geldi. Şu anda rüzgar durdu ama meteoroloji verilerine göre sabah yine rüzgar çıkması bekleniyor. Bu durumda da yangının ilerlemesi riskiyle karşı karşıyayız. Ayrıca bölgenin sarp olması da yangınla mücadelemizi güçleştiriyor. Ekiplerimiz sabaha kadar arazöz ve dozerlerle yangınla mücadele çalışmalarını sürdürecek."

Kayım, günün ağarmasıyla yangın söndürme helikopterlerinin de havadan müdahaleye başlayacağını açıkladı.

Öte yandan yangının çıktığı bölgeye tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kaynak: AA