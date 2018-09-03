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Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli gözaltında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

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Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları tespit edilen 8'i muvazzaf olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun, Aydın, Çanakkale ve Bartın'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu, 5'i hakkında da daha önce idari işlem uygulandığı belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı kararı, fetö soruşturması, deniz kuvvetleri komutanlığı
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