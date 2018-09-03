Erzurum ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Erzurum'un kuzeyi ile Ağrı'nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Iğdır'da 16, Erzincan'da 17, Tunceli'de 18 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 26, Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA