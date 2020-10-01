

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de kaybolmuş, 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

Küçük kızın ölümüyle ilgili davada 7 sanık yargılanıyor. Savcı, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ile tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istemişti.

Ayşe ve Yıldırım Artam hakkında ise 29 yıl 4'er ay hapis cezası talep etmişti. Savcılık, mütalaasında Leyla'nın babası ile cinayet ile suçlanan akrabaları arasında miras ve alacak-verecek yüzünden husumet olduğunu belirtmişti.