Gaziantep, Hatay ve Adana'da 2 gün içinde yaşanan hava olayları cep telefonu kameralarına yansıdı.



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar kısa süre sonra hortuma neden oldu. Kum üzerinde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde de etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış sonrası hortum çıktı. Denizde oluşan 2 hortum, sahile ulaşmadan etkisini kaybetti.

Dolu bahçelere hasar verdi

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası'nda ise dolu yağdı. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, meyve bahçelerine zarar verdi.



Kahramanmaraş'ta da yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı.