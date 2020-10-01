Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzincan merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, aralarında polis okulu öğrencilerinin "gizli sorumlusu" olan ve iki kişinin aktif görevde olduğu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Erzincan, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'de operasyon düzenledi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ operasyonu polis okuluSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 11:50
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