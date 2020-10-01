İstanbul’da yaşayan 38 yaşındaki Kübra Boyraz, 19 Eylül’de Beylikdüzü’nde gittiği güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmişti. Babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan merkez çalışanı 5 kişi serbest bırakıldı.



Yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine işyeri sahibi Erdal Doğruya ve Doktor Öner Özsoyeri savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. İş yeri sahibi ve doktor ifadelerinde birbirini suçladı.

İstanbul'da Kübra Boyraz’ın güzellik merkezinde dolgu işlemi yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Güzellik merkezi sahibi, Boyraz'a cerrahi müdahalede bulunmadığını iddia etti. pic.twitter.com/FHoKnuw2tV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2020

Pratisyen Doktor Öner Özsoyeri, kendisinin müdahaleyi yapmak istememesi üzerine dolguyu patronun yaptığını söyledi. “Müsaade etmeseydim, beni kovardı. İlkokul mezunuydu, hekimliğe özeniyordu” dedi. İş yeri sahibi Erdal Doğruya ise bunu reddetti, doktoru suçladı.



“Dolguyu ben değil doktor yaptı'”

Doğruya ifadesinde kendisini şöyle savundu: “Ben maktüleye herhangi bir tıbbi işlem yapmadım. Ben hiç bir şekilde cerrahi müdahale yapmamaktayım. Bahsi geçen işlemi, Öner Özsoyeri'nin yaptığına Kadriye Hanım şahit. Ayrıca daha önceden entübe olduğu ortaya çıkan Kübra'nın koronavirüs sebebiyle ölmüş olma ihtimali de var. Hem dolgu sonrası götürüldüğü hastanede yapılan muayene ve yanlış tedavi neticesinde ölmediği ne malum."



