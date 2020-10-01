Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu
İstanbul Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu görenler korku dolu anlar yaşadı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar çıktıkları pencereden tekrar içeri girdi.
Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı.
Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi.
Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: sultanbeyli İstanbul çocuklarSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 13:15
Son Haberler
- 13:19
- 13:03
- 12:59
- 13:20
- 13:04
Sıradaki Haber
Erzincan merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz