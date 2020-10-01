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Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Olayda yaralanan ve vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan işçiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kadiköy'de Caddebostan Mahallesi'deki bir inşaatta, iskele çökmesi sonucu 3 işçi inşaatın boşluk alanına düştü.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince vinç kullanılarak bulundukları yerden çıkarılan Musa D., Aydın Ç., ve Hasan Hüseyin Ö. ambulanslarla hastaneye götürüldü.
1 işçinin durumu ağır
Bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik sebebiyle polis ekiplerince ulaşıma kapatılan sokak, bir süre sonra trafiğe açıldı.
Etiketler: işçi inşaat iskelesi kadıköySon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 12:51
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