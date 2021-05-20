Antalya-Konya D-695 karayolunda Hasan Akdanalı yönetimindeki toprak yüklü tırın lastiği patladı. Sürtünmeyle birlikte lastik alev aldı.

Durumu fark eden Hasan Akdanalı, tırı yolun sağına çekerek yangın tüpüyle müdahale etti. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri de yangına müdahalede bulundu. Söndürülemeyen alevler dorseye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle tırdaki yangın söndürüldü.