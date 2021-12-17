Antalya'nın Serik ilçesinde V.Y., kız arkadaşıyla yürürken kafede oturan S.A., F.D. ve A.A. iddiaya göre laf attı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan V.Y., kafeye geldi.

Kafenin önündeki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada V.Y. bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan V.Y., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan diğer 3 kişi de gözaltına alındı.