Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Laf atma kavgası cinayetle bitti
[Fotoğraf: TRT Habar]
Antalya'da, kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla kafedeki kişilerle kavga eden V.Y., bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde V.Y., kız arkadaşıyla yürürken kafede oturan S.A., F.D. ve A.A. iddiaya göre laf attı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan V.Y., kafeye geldi.
Kafenin önündeki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada V.Y. bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan V.Y., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan diğer 3 kişi de gözaltına alındı.
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