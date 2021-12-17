FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde “gizli sorumlu” konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların ifadelerinde geçen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli, Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin, Tekirdağ olmak üzere 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin TSK gizli yapılanması içerisinde ortaokul ve lise öğrencilerini askeri okullara hazırladığı ve askeri okul öğrencilerine örgütsel mahiyette imamlık yaptığı belirlendi. Gizli sorumlular hakkında yapılan araştırmalarda örgütsel iletişim modeli olan büfe/ankesör aramaları üzerinden irtibat kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise örgütün özellikle İstanbulda bölge yapılanmasında örgütsel mahiyette sorumlu düzeyde ve örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer alan şüpheliler olduğu ve aralarında bylock kullanıcılarının olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'inin aktif kamu personeli olduğu belirlendi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.