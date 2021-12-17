Edirne'nin Keşan ilçesinde, 123 polisin katılımıyla yapılan ve dedektör köpeği "Karlos"un da kullanıldığı aramada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 60 gram uyuşturucu ele geçirilirilirken, 120 araca yapılan kontrollerde toplamda 7 bin 625 lira ceza uygulandı.

Operasyonda gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.