Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA ]
Edirne'de gerçekleştirilen genel asayiş ve trafik uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 123 polisin katılımıyla yapılan ve dedektör köpeği "Karlos"un da kullanıldığı aramada, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda 60 gram uyuşturucu ele geçirilirilirken, 120 araca yapılan kontrollerde toplamda 7 bin 625 lira ceza uygulandı.
Operasyonda gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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