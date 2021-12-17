Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 08:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da aranan hükümlülere operasyon
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, bu adreslere baskın düzenledi.
Yakalanan hükümlüler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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