Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hüküm giyen kişilerin bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, bu adreslere baskın düzenledi.

Yakalanan hükümlüler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.