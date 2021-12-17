İzmir'de bir düğünde "halay başı olma" tartışmasından çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 1'kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bornova ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde Suriye uyrukluların düğününde "halay başı olma" tartışmasından kavga çıktı.

Düğün salonunda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada H.H, 24 yaşındaki Bozan Hamiş ve kardeşi M.H. ile 22 yaşındaki V.M'yi bıçaklayıp kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Bozan Hamiş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Ekipler, hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.