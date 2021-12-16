Adana Seyhan'da yaşayan Selim Ertem, eşi Halisi Ertem ve oğulları Mehmet Ertem ile Mehmet Şükrü Ertem, iddiaya göre ailenin husumetli olduğu İ.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Ailenin yanına yaklaşıp, 9 el ateş eden İ.A., olayın ardından kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Saldırganın silahından çıkan saçmaların isabet ettiği baba, anne ve oğulları yaralı halde yere yığıldı.

Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi

Tedavisi devam eden yaralılardan Selim Ertem'in durumunun ağır olduğu, anne ve iki oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin silahından çıkan 9 adet boş kartuş buldu.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Soruşturma devam ediyor.