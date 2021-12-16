Hollanda'da yaşayan bir kişi, Trabzon'daki akrabası E.A.'yı arayarak, kendisine göndereceği 700 euroyu bir arkadaşına ulaştırmasını istedi.

E.A., parayı teslim edeceği Sami Ç.'yi arayarak bir iş merkezinin önünde buluşmak üzere randevulaştı.

İş merkezinin önüne giden E.A., Sami Ç. zannettiği bir kişinin yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra parayı teslim etti ve uzaklaştı.

Buluşma yerine gelen Sami Ç., E.A.'yı aradığında "Parayı verdim sana" yanıtını aldı.

Parayı yanlış kişiye verdiği anlaşılan E.A. polise başvurdu.

4 günlük çalışma sonucunda yakalandı

MOBESE ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 gün süren çalışmanın ardından parayı alan kişinin H.Y. olduğunu tespit etti.

Yakalanan ve 700 euroyu polise teslim eden H.Y. hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan yasal işlem başlatıldı.